Zürich präsentiert Septemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2022 sind 2'322’882 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 68% gegenüber dem Vorjahresseptember.

Verglichen mit dem Vorkrisenseptember 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 80%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im September 2022 bei 1'639’601. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 29% was 677'906 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29% auf 20’724 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 85% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 134 Fluggästen 15% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11 Prozentpunkte auf 82% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 32’886 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 4% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit September 2019 wurde 10% weniger Fracht abgewickelt.