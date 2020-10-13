Zürich präsentiert Septemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2020 sind 536’406 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 81.4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im September 2020 um 77.8% auf 457’263. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 14.1% (-14.5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 90.9% auf 75’114.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 60.6% auf 9’606 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 82.0 Fluggästen 38.7% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 31.3 Prozentpunkte auf 50.0% gesunken.