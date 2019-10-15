Zürich präsentiert Septemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2019 sind 2.889.060 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.3% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im September 2019 um 0.3% auf 2.059.246. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.6% (+0.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 1.7% auf 824.502.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.9% auf 24.369 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 133.9 Fluggästen 1.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.4 Prozentpunkte auf 81.3% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 36.410 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 11.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich