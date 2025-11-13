Zürich präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2025 sind 3.168.118 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 6.7 Prozent.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Oktober 2025 bei 2.302.670. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27.2 Prozent, was 860.832 Passagieren entspricht. Am 5. Oktober wurde mit 122.668 Passagieren der verkehrsreichste Tag in der Geschichte des Flughafens verzeichnet. Der bisherige Höchstwert vom 3. August 2025 lag bei 115.587.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.4 Prozent auf 24.625 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 143.3 Fluggästen 2.3 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0.4 Prozentpunkte auf 83.2 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 39.831 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 0.3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich