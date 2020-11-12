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Zürich präsentiert Oktoberzahlen

12.11.2020 PS
Flughafen Zürich
Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2020 sind 468’616 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 83.7% gegenüber dem Vorjahresoktober.

Die Flughafen Zürich AG geht davon aus, dass der internationale Reiseverkehr über die Wintermonate auf tiefem Niveau verharren wird und rechnet für das Jahr 2020 mit 8 bis 9 Millionen Passagieren, im Jahr 2019 frequentierten 31,5 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Oktober 2020 um 80.7% auf 403’075. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 13.0% (-13.9 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 92.2% auf 60’372.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 64.9% auf 8’440 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 78.4 Fluggästen 41.7% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 34.0 Prozentpunkte auf 46.3% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 25’871 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 33.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Verkehrsausblick

Nachdem sich in den Sommermonaten eine erste, leichte Erholung des Reiseverkehrs eingestellt hatte, verhindern die wieder ansteigenden Pandemie-Fallzahlen sowie die Vielzahl von Reise- und Quarantänebeschränkungen eine weitere Normalisierung in der Aviatik Branche. Während im August noch mit einem Anstieg auf rund 50% der Vorjahreskapazität per Jahresende gerechnet wurde, liegen die Erwartungen für die Wintermonate aktuell deutlich tiefer. Für 2020 rechnet die Flughafen Zürich AG mit 8 bis 9 Millionen Passagieren am Flughafen Zürich, in Abhängigkeit des Reisverkehrs über die bevorstehenden Festtage. Während der Ausblick weiterhin mit hoher Unsicherheit behaftet ist, bleibt die Flughafen Zürich AG mittelfristig optimistisch: Der Verkehrsmix mit einem hohen Anteil an Lokalpassagieren, ein starker Homecarrier sowie die robuste Schweizer Volkswirtschaft bilden günstige Voraussetzungen, um innerhalb der kommenden Jahre wieder auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren.

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