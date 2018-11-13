Zürich präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2018 sind 2'904'250 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 5.3% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Oktober 2018 um 4.7% auf 2'150'161. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 25.8% (+0.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 7.0% auf 748'718.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.5% auf 25’085 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 130.0 Fluggästen 0.3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.3 Prozentpunkte auf 79.3% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 43'488 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 4.8% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich