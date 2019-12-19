Zürich präsentiert Novemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im November 2019 sind 2'229’902 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.7% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im November 2019 um 1.5% auf 1'520’476. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 31.6% (+1.6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 5.9% auf 703’634.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.9% auf 19’828 Starts oder Landungen.Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 127.6 Fluggästen 8.5% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 3.3 Prozentpunkte auf 75.2% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im November 39’166 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 7.3% gegenüber dem Vorjahresmonat.