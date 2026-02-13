Zürich präsentiert Januarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2026 sind 2’226’608 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6.8 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Januar 2026 bei 1’543’385. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30.5 Prozent, was 676’104 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.7 Prozent auf 20’006 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 129.8 Fluggästen 4.6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.8 Prozentpunkte auf 74.8 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 32’788 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 0.1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich