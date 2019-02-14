Zürich präsentiert Januarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2019 sind 2'134'608 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 5.8% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Januar 2019 um 2.6% auf 1'464'025. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 31.1% (+2.2 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 14.1% auf 662'352.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.0% auf 21'680 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 113.0 Fluggästen 0.6% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.7 Prozentpunkte auf 68.8% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 35'104 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 7.2% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich