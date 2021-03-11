Zürich präsentiert Februarzahlen

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar 2021 sind 192’558 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 90.4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Februar 2021 um 88.8% auf 161’353. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 15.3% (-13.1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 94.9% auf 29’120.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 74.7% auf 4’720 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 81.0 Fluggästen 34.2% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 28.8 Prozentpunkte auf 44.2% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Februar 28’602 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 17.6% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich