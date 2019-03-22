Zürich präsentiert Februarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar 2019 sind 2'030'516 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresfebruar.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Februar 2019 um 2.3 Prozent auf 1'441'766. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28,9 Prozent (Plus 0,8 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 6,2 Prozent auf 587'050.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,6 Prozent auf 19'697 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 118.0 Fluggästen um 0,2 Prozent tiefer als im Vorjahr. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1,6 Prozentpunkte auf 71,7 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 36'404 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 7.3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.