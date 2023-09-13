Zürich präsentiert Augustzahlen

Emirates Airbus A380 Landung in Zürich (Foto: Emirates Airlines)

Im August 2023 sind 2.921.620 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, das waren 18 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Verglichen mit den Zahlen vor der Coronakrise im August 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat auf dem Niveau von 94%. Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9% auf 23.234 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 92% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 142 Fluggästen 5% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 Prozentpunkt auf 84% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 27.251 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 12% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit August 2019 wurde 23% weniger Fracht abgewickelt.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im August 2023 bei 2.027.409. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30%, was 889.180 Passagieren entspricht.