Zürich nimmt neuen Schnellabrollweg in Betrieb

Flughafen Zürich Piste 16 Sicht auf Exit 5 (Foto: Flughafen Zürich)

Am Flughafen Zürich ist in der Nacht vom 25. auf den 26. November der erste von zwei Schnellabrollwegen ab Piste 34 in Betrieb genommen worden.

Schnellabrollwege erlauben Flugzeugen, die Landepiste schneller zu verlassen. So können die Abstände zwischen landenden Flugzeugen optimiert werden. Das reduziert Verspätungen und stärkt die Stabilität des Flugbetriebs.

Die Bauarbeiten für die beiden neuen Schnellabrollwege ab Piste 34 begannen im April 2024. Um den regulären Flugbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, fanden die Arbeiten überwiegend nachts nach Betriebsschluss statt. Nach der nun erfolgten Inbetriebnahme des südlichen Schnellabrollwegs folgt der nördliche Schnellabrollweg voraussichtlich im November 2027.

Flughafen Zürich Runway 34 Highspeed Taxiway E6 und E4 (Grafik: Flughafen Zürich)

Langjähriges Infrastrukturprojekt

Die Planung der Schnellabrollwege für Piste 34 geht bis ins Jahr 2003 zurück. Damals reichte die Flughafen Zürich AG im Rahmen des vorläufigen Betriebsreglements ein erstes Plangenehmigungsgesuch ein. Nach mehreren rechtlichen Verfahren und auf Grundlage des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) wurde die Plangenehmigung für die Schnellabrollwege der Piste 34 im Jahr 2019 rechtskräftig. Aufgrund der Coronapandemie musste die Realisierung des Projekts zunächst unterbrochen werden. Im Jahr 2024 erfolgte dann der Baustart.

Teil der langfristigen Weiterentwicklung des Pistensystems

Die Schnellabrollwege haben keine Änderungen in den Anflugverfahren zur Folge. Sie sorgen dafür, dass die Flugzeuge bei Landungen von Süden her die Piste 34 schneller verlassen können. Das reduziert die Verspätungsanfälligkeit. Ab den anderen Landepisten am Flughafen Zürich sind bereits Schnellabrollwege in Betrieb. Die Schnellabrollwege sind Teil der im SIL vorgesehenen Massnahmen zur Weiterentwicklung des Pisten- und Rollwegsystems am Flughafen Zürich. Gemeinsam mit weiteren Infrastruktur- und Betriebsmassnahmen sollen sie die Sicherheit und Stabilität des Flugbetriebs stärken.

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