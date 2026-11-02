Zürich modernisiert Skymetro

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Modernisierung der Skymetro am Flughafen Zürich geht in die zweite Bauetappe. Ab dem 3. November 2026 wird der zweite, noch nicht umgebaute Tunnel für rund sechs Monate gesperrt.

Die Skymetro bleibt während der Arbeiten mit reduzierter Kapazität in Betrieb. Zu Spitzenzeiten wird ein Busersatzverkehr eingesetzt. Die Skymetro verbindet seit 2003 das Airside Center mit dem Dock E. Um ihren Betrieb langfristig sicherzustellen und zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, erneuert die Flughafen Zürich AG die Steuerungs- und Antriebstechnik der Anlage. Gleichzeitig wird die Skymetro von Drei- auf Vierwagen-Züge umgerüstet. Die erste von zwei Bauetappen wurde im Juni 2026 abgeschlossen.

Betrieb während der Bauarbeiten sichergestellt

Nun wird der bislang noch nicht modernisierte Tunnel für die zweite Bauetappe gesperrt. Die Arbeiten starten am 3. November und erfolgen während des laufenden Flughafenbetriebs. In dieser Zeit verkehrt die Skymetro weiterhin im bereits umgebauten Tunnel. Zusätzlich kommt während der Tagesspitzen ein Busersatzverkehr für die Passagiere zum Einsatz. Die zweite Bauetappe dauert voraussichtlich bis Mai 2027.

Mehr Kapazität nach Abschluss der Modernisierung

Nach Abschluss der zweiten Bauetappe verkehren in beiden Tunneln Vierwagen-Züge. Die Kapazität der Skymetro steigt dadurch von heute 8'000 auf 10'000 Passagiere pro Stunde und Richtung. Die Modernisierung der Skymetro wird mit dem Abschluss der zweiten Bauetappe beendet sein.

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