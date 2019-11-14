Zürich mit weniger Passagieren im Oktober

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2019 sind 2'869’687 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 1.2% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Oktober 2019 um 2.7% auf 2'092’240. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 27.0% (+1.1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 3.2% auf 772’812.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4.1% auf 24’054 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 134.4 Fluggästen 3.3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.1 Prozentpunkte auf 79.2% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 38’621 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 11.2% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich