Zürich mit neuem Passagierrekord

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juli 2018 sind 3.129.964 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, so viele waren es noch nie in einem Monat.

Damit haben erstmals in der Geschichte des Flughafens mehr als drei Millionen Reisende in einem Monat das Schweizer Tor zur Welt als ihren Ausgangs-, Ziel- oder Umsteigeflughafen gewählt. Das entspricht einem Plus von 4.9% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juli 2018 um 3.5% auf 2.256.706. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 27.7% (+1.0 Prozentpunkt gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 8.8% auf 866.660.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.1% auf 25.871 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 136,9 Fluggästen 1.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.7 Prozentpunkte auf 83.5% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juli 41.669 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 1.3% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich