Zürich mit mehr Passagieren im Mai

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2016 sind 2.408.714 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Dies entspricht einem Plus von 4.8% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Mai 2016 um 8.9% auf 1.822.745. Die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 6.0% auf 580.362. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 24.1% (-2.8 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Mit 23.671 Flugbewegungen erhöhte sich im Mai 2016 deren Anzahl um 1.3% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 117 Fluggästen 3.3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Mai um 1.2 Prozentpunkte auf 75.0% gesunken.

Im Mai 2016 wurden 34.228 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Anstieg von 1.1% gegenüber Mai 2015.

Flughafen Zürich