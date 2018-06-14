Zürich meldet solides Wachstum

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2018 sind 2.710.037 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 8.4 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Mai 2018 um 9.9 Prozent auf 1.979.999. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 26.8 Prozent (-1.0 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 4.3 Prozent auf 724.780. Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.9 Prozent auf 24.463 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 126,7 Fluggästen 5.6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2.8 Prozentpunkte auf 77.7 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 40.779 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 4.5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich