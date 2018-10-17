Zürich meldet soliden September

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2018 sind 2'880’889 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 4.9% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im September 2018 um 3.9% auf 2'064'592. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.2% (+0.7 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 7.5% auf 810'536.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.9% auf 24’847 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 132.6 Fluggästen 2.1% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1.4 Prozentpunkte auf 80.9% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 40'898 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 2.4% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich