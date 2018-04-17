Zürich meldet soliden März

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im März 2018 sind 2.392.696 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 9.0% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im März 2018 um 9.6% auf 1.667.092. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 30.1% (-0.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 7.5% auf 719.402.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.8% auf 22.079 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 124.7 Fluggästen 6.7% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2.5 Prozentpunkte auf 77.2% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 44.243 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 2.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich