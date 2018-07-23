Zürich meldet soliden Juni

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2018 sind 2.790.179 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6.1% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juni 2018 um 3.7% auf 1.965.524. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 29.4% (+1.7 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 12.5% auf 818.294.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.8% auf 24.677 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 130.7 Fluggästen 2.7% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2.2 Prozentpunkte auf 80.5% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 41.225 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 2.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich