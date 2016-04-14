Zürich meldet mehr Passagiere

Terminal 2 Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Im März 2016 sind 2.064.221 Passagiere am Flughafen Zürich gezählt worden. Dies entspricht einem Plus von 3.8 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im März 2016 um 7.5 Prozent auf 1.457.037. Die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 4.3Prozent auf 600.712. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 29.2Prozent (-2.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Mit 21.214 Flugbewegungen erhöhte sich im März 2016 deren Anzahl um 0.7Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 112 Fluggästen 2.9Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung sank im März um 0.3 Prozentpunkte auf 74.1Prozent.

Im März 2016 wurden 35.744 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Rückgang von 7.2Prozent gegenüber März 2015.

Flughafen Zürich