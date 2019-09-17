Zürich meldet guten August

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im August 2019 sind 3'112’270 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im August 2019 um 0.5% auf 2'159’588. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 30.5% (+0.7 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 2.6% auf 947’562.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.8% auf 25’256 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 138.0 Fluggästen 1.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.8 Prozentpunkte auf 83.6% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 35’459 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 10.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich