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Zürich meldet Verkehrszahlen Juni 2022

13.07.2022 PS
Flughafen Zürich
Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2022 sind 2'161’554 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 248% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Gegenüber Juni 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 75%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juni 2022 bei 1'560’413. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 28% was 594’958 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 96% auf 20’079 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 81% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 132 Fluggästen 39% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23 Prozentpunkte auf 81% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 34’937 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 13% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Juni 2019 wurde 5% weniger Fracht abgewickelt.

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