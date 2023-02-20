Zürich meldet Verkehrszahlen Januar 2023

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2023 sind 1’729’201 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 93% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Verglichen mit dem Januar 2019 vor der Coronakrise liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat Januar 2023 bei 81%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Januar 2023 bei 1’191’394. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 31% was 531’074 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 34% auf 17’010 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 78% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 122 Fluggästen 36.4% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19 Prozentpunkte auf 74% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 28’368 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 12% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Januar 2019 wurde 19% weniger Fracht abgewickelt.