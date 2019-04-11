Zürich meldet Verkehrsstatistik vom März

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im März 2019 sind 2'421’744 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 1.2% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere blieb im März 2019 mit 1'666'351 auf Vorjahresniveau. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 31.0% (+0.9 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 4.3% auf 750’128.

Die Anzahl Flugbewegungen blieb im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 22’071 Starts oder Landungen praktisch unverändert. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 124.5 Fluggästen 0.2% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1.8 Prozentpunkte auf 75.5% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 42’231 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 4.5% gegenüber dem Vorjahresmonat.