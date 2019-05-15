Zürich meldet Verkehrsstatistik vom April

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im April 2019 sind 2'727’199 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.9% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im April 2019 um 0.6% auf 1'951’979. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.3% (+1.1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 4.9% auf 770’584.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.0% auf 23’265 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 131.8 Fluggästen 0.4% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.3 Prozentpunkte auf 80.0% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 37’508 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 8.5% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich