Zürich meldet Maizahlen

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2019 sind 2'717’094 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.3% gegenüber derselben Zeitspanne des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Mai 2019 um 1.5% auf 1'949’471. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.1% (+1.3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 5.2% auf 762’442.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0.1% auf 24’441 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 125.4 Fluggästen -1.1% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1.2 Prozentpunkte auf 76.5% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 38’063 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 6.7% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich