Zürich meldet Junizahlen

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2019 sind 2'889’636 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3.6% gegenüber desselben Vorjahresmonates.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juni 2019 um 4.3% auf 2'050’517. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.9% (-0.5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 1.7% auf 832’406.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0.2% auf 24’717 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 134.4 Fluggästen 2.8% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1.0 Prozentpunkte auf 81.5% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 36’694 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 11.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich