Zürich meldet Julizahlen

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juli 2019 sind 3.149.819 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.6% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Juli 2019 um 0.1% auf 2.254.392. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.3% (+0.5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 2.6% auf 889.348.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0.4% auf 25.757 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 138.7 Fluggästen 1.3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung blieb im Berichtsmonat unverändert bei 83.5%.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juli 37.707 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 9.5% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich