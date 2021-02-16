Zürich meldet Januar Verkehr

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2021 sind 287’767 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 86.6% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Januar 2021 um 84.5% auf 229’080. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 19.7% (-11.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 91.6% auf 56’342.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 73.0% auf 5’553 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 79.4 Fluggästen -34.6% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 26.3 Prozentpunkte auf 45.6% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 23’685 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 29.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.