Zürich meldet Februarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar 2018 sind 1'966’362 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 4.6% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Februar 2018 um 6.1% auf 1'409'352. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.2% (-0.9 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 1.3% auf 552'734.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0.5% auf 18'834 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 118.1 Fluggästen 3.5% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.3 Prozentpunkte auf 73.3% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Februar 39'279 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 8.7% gegenüber dem Vorjahresmonat.