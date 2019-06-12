Zürich hat besten Flughafen in Europa

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Der Flughafen Zürich erhält zum 16. Mal in Folge den renommierten World Travel Award als bester Flughafen Europas.

Bewertet wurden neben der Kundenzufriedenheit die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich. Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, betont, dass eine solche Konstanz nur Dank aller Unternehmen am Flughafen Zürich möglich ist: «Die Auszeichnung ist eine grosse Ehre und steht für die grossartige Zusammenarbeit mit unseren Flughafenpartnern.»

Eine internationale Jury aus Hotel- und Tourismusexperten vergibt den angesehenen Award bereits seit 26 Jahren. Geehrt werden hervorragende Leistungen in verschiedenen Bereichen der Reise- und Tourismusbranche. In seiner Kategorie ist der Flughafen Zürich seit 2004 ungeschlagen.

Flughafen Zürich