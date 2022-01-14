Zürich gibt Passagierzahlen 2021 bekannt

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Jahr 2021 sind 10.2 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einer Zunahme von 22.7% gegenüber dem Vorjahr, wo es 8.3 Millionen Passagiere waren.

Verglichen mit dem Jahr 2019 bewegen sich die Passagierzahlen auf knapp einem Drittel. Die Anzahl der Flugbewegungen stieg gegenüber 2020 um 19.1%.

Tiefe Passagierzahlen im ersten Halbjahr gefolgt von einer Erholung im Sommer und Herbst, mehrfach ändernde Reise- und Quarantänebestimmungen und einer erneut unsicheren Situation Ende Jahr wirkten sich im Jahr 2021 auf das Passagier- und Verkehrsvolumen am Flughafen Zürich aus.

Das Passagieraufkommen 2021 lag mit 10.234.428 Reisenden 22.7% über Vorjahr, verglichen mit dem Jahr 2019 bewegen sich die Passagierzahlen bei knapp einem Drittel.

2021 reisten 7.7 Millionen Lokalpassagiere (+23.1%) und 2.4 Millionen Umsteigepassagiere (+21.7%) über den Flughafen Zürich. Beim Anteil der Umsteigepassagiere am Passagiervolumen gab es keine nennenswerten Änderungen (24.2% im Jahr 2020, 24.0% im Jahr 2021).

Die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug ist von 103.0 auf 108.3 gestiegen. Das Sitzplatzangebot von und nach Zürich steig um 17.4%, gleichzeitig waren die Flugzeuge im Jahr 2021 mit 63.9% 2.8 Prozentpunkte besser ausgelastet.

Im Jahr 2021 gab es insgesamt 132.600 Flugbewegungen, was einem Plus von 19.1% gegenüber 2020 entspricht. Der Verkehrsanteil von Swiss International Air Lines betrug 51.7%, gefolgt von Edelweiss Air (9.7%), Deutsche Lufthansa AG (3.0%) und Chair (2.7%).

Das Frachtvolumen stieg 2021 um 35.0% gegenüber 2020. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 393.062 Tonnen Fracht transportiert.

Verkehrszahlen Dezember 2021

Im Dezember 2021 sind 1.059.386 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 198.2% gegenüber derselben Periode des Vorjahres. Im Vergleich zum Dezember 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 45.4%.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Dezember 2021 bei 738.247. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30.0%, was 317.238 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 115.2% auf 13.927 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 69.0% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 94.6 Fluggästen 10.1% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 6.9 Prozentpunkte auf 57.4% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Dezember 37.464 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 36.7% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Dezember 2019 wurde 2.6% weniger Fracht abgewickelt.

Flughafen Zürich