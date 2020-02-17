Zürich gibt Januarzahlen bekannt

Flughafen Zürich Terminal E (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2020 sind 2'148’812 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 0.7% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Januar 2020 um 0.7% auf 1'474'977. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 31.1% und blieb im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 0.8% auf 667’452.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.0% auf 20’594 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 121.4 Fluggästen 7.5% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 3.1 Prozentpunkte auf 71.9% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 33’346 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 5.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.