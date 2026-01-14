Zürich erwartet regen WEF-Verkehr

Geschäftsreisejets am Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Der Flughafen Zürich erwartet während dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) wieder erhöhten Verkehr mit Geschäftsreisejets, viele Teilnehmer werden mit dem Privatjet anreisen.

Das WEF 2026 beginnt am Montag, 19. Januar, und dauert bis Freitag, 23. Januar. In den Tagen vor, während und nach der Konferenz werden zusätzliche Flugbewegungen durch Business-Jets und Staatsflugzeuge sowie vermehrt politische und sicherheitsrelevante Helikoptertransporte erwartet. Insgesamt geht die Flughafen Zürich AG wie in den vergangenen Jahren von rund 1’000 zusätzlichen Flugbewegungen aus. Aufgrund der kurzfristigen Planung vieler Teilnehmenden und der begrenzten Anzahl an Standplätzen handelt es sich dabei um eine Schätzung. Vereinzelt kann es ausserdem aufgrund des WEF zu Flugbewegungen nach 23:30 Uhr kommen.

Wie bereits in früheren Jahren bietet Jet Aviation in Kooperation mit der Flughafen Zürich AG den WEF-Gästen die Möglichkeit, ihre Flugzeuge mit einem Sustainable Aviation Fuel Blend (SAF, nachhaltiger Treibstoff) zu betanken.

Zuschauerterrasse B mit längeren Öffnungszeiten

Für Aviatik-Interessierte und Spotter ist die Zuschauerterrasse B während des WEF von Samstag, 17. Januar, bis Freitag, 23. Januar, täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Beliebte Spotter-Standorte befinden sich zudem auf der Westseite des Flughafens sowie in Oberglatt. Auch in diesem Jahr werden spezielle WEF-Touren von einem Drittanbieter durchgeführt. Aus diesem Grund finden am Sonntag, 18. Januar, keine öffentlichen Führungen und Rundfahrten statt.

Aufgrund des erhöhten Sicherheitsaufkommens kann es während des WEF kurzfristig zu temporären Einschränkungen oder Sperrungen bei Besucherangeboten kommen. Dies kann auch Spotterplätze entlang des Flughafenzauns oder die Zuschauerterrasse B betreffen. Diese potenziell notwendigen Sicherheitsvorkehrungen haben keine Auswirkungen auf die Passagiere. Die An- und Anfahrtswege zum Flughafen und die Passagierprozesse bleiben unverändert.

Flughafen Zürich