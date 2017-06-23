Xiamen will Boeing 737 MAX 10 kaufen

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

An der Paris Air Show hat die chinesische Xiamen Airlines bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für zehn Boeing 737 MAX 10 unterzeichnet.

Dieser neue Auftrag wurde am dritten Tag der Paris Air Show durch Boeing und Xiamen Airlines bekanntgegeben. Falls die neue Bestellung finalisiert würde, dann käme sie nach den aktuellen Listenpreisen auf einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Xiamen Airlines betreibt derzeit eine reine Boeing-Flotte mit mehr als 160 Flugzeugen.