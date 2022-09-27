Xiamen setzt auf Airbus A320neo

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Xiamen Airlines hat bei Airbus einen Festauftrag über 40 Flugzeuge aus der A320neo Familie platziert und wird somit Neukunde bei Airbus.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann sich über einen weiteren Kunden freuen, die chinesische Fluggesellschaft Xiamen Airlines hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Auftrag bei Airbus platziert. Xiamen Airlines setzte bis anhin auf Schmalrumpfflugzeuge vom Typ Boeing 737. Einem Airbus Sprecher zufolge kommt die Bestellung zu den chinesischen Großaufträgen vom Juli 2022 hinzu. In diesem Grossauftrag haben China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China und Shenzhen Airlines insgesamt 292 Maschinen aus der Airbus A320neo Familie bestellt.