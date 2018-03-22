Xiamen Airlines kauft Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

Die chinesische Fluggesellschaft Xiamen Airlines hat bei Boeing 30 Boeing 737 MAX Verkehrsflugzeuge bestellt, die Airline will damit ihre Kapazitäten erhöhen.

Dieser Auftrag wurde über eine Pflichtmeldung an der Börse von Hongkong bekanntgegeben. Laut den aktuellen Listenpreisen hat die Bestellung einen Wert von 3,64 Milliarden US Dollar. Der Festauftrag teilt sich auf 20 Boeing 737 MAX 8 und 10 Boeing 737 MAX 10 auf. Xiamen wird die ersten fünf Boeing 737 MAX 8 aus dieser Bestellung im nächsten Jahr übernehmen, sieben weitere kommen im 2020 dazu und die restlichen acht 737 MAX 8 werden dann im 2021 ausgeliefert. Sieben Boeing 737 MAX 10 werden 2021 zur Flotte stossen und die restlichen drei Maschinen im darauf folgenden Jahr.