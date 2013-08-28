Xiamen Airlines finalisiert Boeing 787-8 Auftrag

Boeing hat am 26. August 2013 den Abschluss einer Bestellung von sechs Boeing 787-8 Dreamliner durch Xiamen Airlines bekanntgegeben.

Dieser Auftrag wurde bereits im Mai 2011 angekündigt und konnte jetzt finalisiert werden. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten die sechs Boeing 787-8 1,3 Milliarden US Dollar. Die Flugzeuge werden ab 2014 an die chinesische Airline ausgeliefert. Xiamen Airlines will mit den Dreamliner ihr Streckennetz ab Xiamen, Fujian nach Europa, Nordamerika und Australien erweitern. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 17 Boeing 737-700, 74 Boeing 737-800 und sechs Boeing 757-200. Das Streckennetz umfasst 218 Inlandstrecken und 26 Auslandrouten.