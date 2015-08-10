Wrackteil von Flug MH370 identifiziert

Wrackteil La Reunion (Foto: Préfet de La Réunion)

Die auf der französischen Insel La Réunion angeschwemmte Flügelklappe, stammt tatsächlich von dem bereits seit 17 Monaten vermissten Malaysia-Airlines-Flug MH370.

Untersuchungen des Flugzeugbauers Boeing und der Fluggesellschaft Malaysia Airlines haben dies bestätigt. Ermittler und Forscher versuchen nun den genauen Absturzort der Boeing 777 zu rekonstruieren.

Mehr als eine Woche nach dem Fund der Flügelklappe, wurden weitere Flugzeug-Wrackteile auf La Réunion entdeckt. Nun muss von den französischen Behörden geprüft werden, ob auch diese zu der verschollenen Boeing 777 gehören.