World Airways betreibt 747-Frachter für Asiana Airlines

Asiana Airlines und World Airways verlängern ihre Zusammenarbeit. In diesem Jahr wird World Airways einen Boeing 747-400F für die Airline aus Südkorea betreiben.

Asiana Airlines und World Airways verlängern ihre Zusammenarbeit. In diesem Jahr wird World Airways einen Frachter vom Typ Boeing 747-400F für die Airline aus Südkorea betreiben.

Asiana Airlines und World Airways haben ihre langjährige Kooperation verlängert. World Airways wird vom 23. Februar 2010 bis zum Jahresende einen Boeing 747-400F Vollfrachter für Asiana Airlines betreiben. Die beiden Fluggesellschaften arbeiten im Frachtbereich nun seit rund zehn Jahren in enger Kooperation zusammen. Asiana Airlines betreibt ab Südkorea ein Streckennetz nach zwanzig Ländern und befliegt mit acht Vollfrachtern ein gut ausgebautes Luftfrachtnetz.

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