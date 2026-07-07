„Women Rule the Sky“: Jetzt Fluglotsin werden!

Fluglotsin bei Austro Control (Foto: Austro Control)

Austro Control sucht Fluglotsinnen! Unter dem Motto „Women Rule the Sky“ richtet sich Austro Control an junge Frauen, die sich für eine Karriere als Fluglotsin interessieren.

Fluglotsinnen und Fluglotsen sind für die Sicherheit im österreichischen Luftraum verantwortlich. Sie geben Flugroute und Flughöhe vor, erteilen die Starterlaubnis, geben die Freigabe zur Landung und sorgen dafür, dass Flugzeuge einander nie zu nahekommen. Sie arbeiten im Tower am Flughafen Wien, in der Überflugskontrolle in Wien Erdberg und an den großen Bundesländerflughäfen in Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und Linz.



Mit der Initiative „Women Rule the Sky“ setzt sich Austro Control gezielt dafür ein, Frauen für Luftfahrtberufe zu begeistern. Wer sich für den verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job Fluglotsin/Fluglotse mit bezahlter Ausbildung und einem Einstiegsgehalt von 6.600 Euro interessiert, kann sich auf www.startfrei.at informieren, Bewerbungen sind ebenso jederzeit möglich.