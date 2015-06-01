Wizzair erwirtschaftet Rekordgewinn

WizzAir Airbus A320 (Foto: Airbus)

Wizzair konnte das Geschäftsjahr 2014/15 mit einem Nettogewinn von 183 Millionen Euro abschliessen, damit konnte der Low Cost Carrier das Vorjahresresultat von 88 Millionen mehr als verdoppeln.

Wizzair schliesst das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März ab, von April 2014 bis März 2015 erwirtschaftete die Airline mit Hauptsitz in Ungarn einen Umsatz von 1,227 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von 21 Prozent. Mit Wizzair flogen im vergangenen Berichtsjahr 16,5 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 18 Prozent entspricht. Wizzair betreibt mit 2.200 Mitarbeitern eine Flotte von 59 Airbus A320 Verkehrsflugzeugen. Die Airline fliegt von 22 Basen 112 Destinationen in 38 Ländern an.