Wizz Air zählt elf Millionen Passagiere in Dortmund

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air, der größte Low Cost-Carrier in Mittel- und Osteuropa, freut sich über den elfmillionsten Passagier am Dortmund Airport.

Aus diesem Anlass überreichte Gabor Vasarhelyi, Corporate Communications Manager von Wizz Air, im Beisein von Flughafengeschäftsführer Udo Mager und Guido Miletic, Leiter Marketing & Sales am Dortmund Airport, einem Passagier auf dem Weg nach Bukarest einen Reisegutschein.

Der Dortmunder Flughafen zählt zu den ersten Standorten, die die Fluggesellschaft Wizz Air seit Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2004 ansteuert. Seitdem weitet Wizz Air sein Netzwerk sukzessive aus. Im Jahr 2017 nutzten ca. 1,25 Millionen Passagiere den Dortmund Airport auf den Strecken nach Mittel- und Osteuropa. Durch die angebotenen Verbindungen ergeben sich wirtschaftliche Effekte mit ca. 900* Arbeitsplätzen im Bereich des Verkehrs- sowie des Tourismus- und Gastgewerbes. Mit der Aufnahme von sechs neuen Flugstrecken im Jahr 2018 unterstreicht Wizz Air das Vertrauen in den Standort Dortmund. Die Airline verbindet künftig Wien in Österreich, die Masuren und Posen in Polen, Charkiw und Lemberg in der Ukraine sowie Iasi in Rumänien mit Dortmund.

Somit sind aktuell 25 Routen mit Wizz Air vom Dortmund Flughafen aus buchbar. Für die ersten zehn Monate im Jahr 2018 stehen 1,35 Millionen Sitzplätze in den Buchungsmaschinen bereit, das entspricht 19 Prozent mehr als zum Vorjahreszeitraum. Neben Dortmund operiert Wizz Air von zehn weiteren deutschen Airports: Berlin Schönefeld, Köln, Frankfurt am Main, Frankfurt Hahn, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Baden Baden, München, Memmingen und Nürnberg. Im Jahr 2017 nutzten insgesamt 3,4 Millionen Passagiere die günstigen Flugverbindungen von den deutschen Verkehrsflughäfen, 29 Prozent mehr als im Vorjahr. 82 Routen in über 15 Ländern stehen den Kunden von Deutschland aus zur Verfügung.

Gabor Vasarhelyi, Corporate Communications Manager von Wizz Air, erläutert: “Wir freuen uns sehr, dass wir am Dortmund Airport, einer der meist frequentierten Airports im stetig wachsenden Wizz Air-Netzwerk, inzwischen elf Millionen Wizz Air-Kunden zählen. An die erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir gerne mit sechs neuen Flugverbindungen und einer erhöhten Kapazität anknüpfen. Unsere Kunden profitieren weiterhin von günstigen Preisen und einem exzellenten Service an Bord einer modernen Flugzeug-Flotte.“

Guido Miletic, Leiter Marketing & Sales sagt: „Die Ankündigung von Wizz Air, sechs neue Flugverbindungen in 2018 aufzunehmen, ist Ausdruck einer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass Wizz Air auch in diesem Jahr mit uns gemeinsam wachsen wird und ein hohes Potential am Standort sieht.“

Flughafen Dortmund