Wizz Air verbindet Dortmund mit Mailand

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Seit dem 1. Oktober 2026 können Passagiere ab Dortmund eine weitere europäische Metropole per Direktflug bereisen.

Mit dem Erstflug hat die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air eine neue tägliche Verbindung vom Dortmund Airport zum Flughafen Mailand-Malpensa aufgenommen. Reisende erreichen die norditalienische Großstadt fortan in rund 95 Minuten. Gemeinsam mit der italienischen Konsulin Alice Joy Cox begrüßte Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, die Crew des Erstfluges bei ihrer Ankunft auf dem Vorfeld. Anschließend durchschnitten sie das Premierenband und eröffneten damit feierlich die neue Strecke.

„Dass Wizz Air das Italien-Angebot ab Dortmund ausbaut, ist eine wertvolle Ergänzung unseres Streckennetzes", erklärt Guido Miletic. Ob zum Sightseeing und Shoppen, für einen Besuch des weltberühmten „Abendmahls" von Leonardo da Vinci oder für ein Fußballspiel im San Siro, der gemeinsamen Heimspielstätte von AC Mailand und Inter Mailand – die Anlässe für eine Reise sind vielfältig. Umso mehr freut sich der Dortmunder Flughafen über das neue Ziel. „Mailand ist eine Stadt mit internationaler Strahlkraft und weit über Italien hinaus ein bedeutender Standort für Mode, Wirtschaft und Kultur. Mit der neuen Verbindung holen wir diese europäische Metropole ein Stück näher an unsere Region und schaffen eine direkte Reisemöglichkeit für Geschäfts- und Urlaubsreisende."

Mailand verbindet urbanes Leben mit vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten in die norditalienische Region Lombardei: Der Lago di Como, der Lago Maggiore und der Lago di Garda zählen zu den größten Seen Italiens und laden zu Ausflügen zwischen malerischen Uferorten und imposanten Bergpanoramen ein. Auch die Alpen sind von Mailand aus gut erreichbar und bieten insbesondere im Winter zahlreiche Möglichkeiten für Wintersport. Damit ist Mailand nicht nur für klassische Städtetrips interessant, sondern auch ein spannendes Ganzjahresziel.

Nach Palermo ist Mailand bereits das zweite italienische Ziel, das Wizz Air seit diesem Jahr ab Dortmund anfliegt. Ende Oktober folgt mit Rom die nächste italienische Streckenerweiterung.