Wizz Air startet ab Frankfurt

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit 180 Passagieren an Bord hat Wizz Air am Frankfurter Flughafen ein neues Kapitel ihrer Firmengeschichte aufgeschlagen.

Die erste Wizz Air Maschine machte mit dem Flug nach Sofia den Beginn ihres Flugbetriebs am Fraport. Ab sofort geht es täglich in die bulgarische Hauptstadt. Ab 15. Dezember verbindet Wizz Air Frankfurt auch mit Ungarns Hauptstadt Budapest. Mit der Aufnahme Frankfurts in das ständig wachsende Streckennetz bietet Wizz Air nun 80 Low Cost Strecken von elf deutschen Flughäfen. Insgesamt verbindet die Airline jetzt 141 Ziele in 42 Ländern und umwirbt Millionen von Passagieren mit einem zuverlässigen Flugverkehr, günstigen Tarife und kundenfreundlichem Service. Im Jahr 2016 beförderte Wizz Air auf seinen deutschen Strecken 2,7 Millionen Passagiere. Das bedeutet ein Wachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Indirekt wurden dadurch vor Ort rund 2.000 Arbeitsplätze in flugaffinen und touristischen Bereichen gefördert. Flüge ab Frankfurt sollen dabei zu Tarifen ab 29,99 Euro gebucht werden können.

Gabor Vasarhelyi, Unternehmenssprecher von Wizz Air, erklärte: "Wir sind begeistert, jetzt ab Frankfurt, dem elften Wizz-Airport in Deutschland, starten zu können. Wir verbinden nun Frankfurt täglich mit Sofia und eröffnen schon bald eine zweite Strecke nach Budapest, eine weitere dynamische Hauptstadt in Zentral-Osteuropa. Ob Businessflieger und Urlauber, wir sind uns sicher, dass jeder unsere niedrigen Preise attraktiv finden und den exzellenten Service an Bord genießen wird. Wir freuen uns, die fruchtbare Partnerschaft mit dem Frankfurter Airport fortsetzen und mehr Low Cost Angebote nach Deutschland bringen zu können."

Winfried Hartmann, Leiter Vertrieb und Kundenbetreuung der Fraport AG: "Wir freuen uns sehr, mit Wizz Air die größte Lowcost-Airline Mittel- und Osteuropas heute hier in Frankfurt begrüßen zu können. Die täglichen Flügen in die bulgarische Hauptstadt Sofia bieten eine weitere hervorragende Ergänzung des Streckennetzes am Flughafen Frankfurt mit modernsten Airbus A-321 Flugzeugen Wir wünschen Wizz Air Always Happy Landings at FRA!" Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover und seit 22. Mai ab Frankfurt.

Wizz Air fliegt mit einer modernen Flotte aus 81 Airbus A320 und A321 von 28 Basen über 500 Strecken und verbindet so 141 Ziele. Auf dem Bild: Süße Begrüßung in Frankfurt. Die Crew des ersten Flugs von Wizz Air ab Frankfurt Flughafen wurde von Gabor Vasarhelyi, Unternehmenssprecher Wizz Air (2.v.l.) mit einem leckeren Kuchen überrascht.

Flughafen Frankfurt