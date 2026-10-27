Wizz Air startet Erstflug nach Rom-Fiumicino

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Startschuss für die dritte Italienverbindung: Mit dem Erstflug nahm Wizz Air die Strecke vom Dortmund Airport zum Flughafen Rom-Fiumicino in den Flugplan auf.

In etwas mehr als zwei Stunden erreichen Reisende die italienische Hauptstadt, wobei bis zu sieben Flüge pro Woche flexible Möglichkeiten für Städte- und Geschäftsreisende bieten. Nach Palermo und Mailand ist Rom bereits das dritte italienische Ziel, das in diesem Jahr neu in das Flugangebot des Dortmund Airport aufgenommen wird.

Zur feierlichen Streckeneröffnung empfing Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, die Crew des Premierenfluges auf dem Vorfeld. „Nachdem wir mit Palermo bereits ein attraktives Reiseziel am Mittelmeer und mit Mailand eine der wichtigsten Metropolen Norditaliens in unseren Flugplan aufgenommen haben, ergänzen wir unser Italien-Angebot mit Rom nun um ein einzigartiges Reiseziel, das kulturelle Strahlkraft mit wirtschaftlicher Bedeutung verbindet", erklärt Guido Miletic. „Dass Wizz Air das Angebot ab Dortmund kontinuierlich erweitert, ist eine positive Entwicklung, die wir sehr begrüßen – sowohl für unseren Standort als auch für unsere Reisenden."

Auch Wizz Air unterstreicht die Bedeutung der neuen Strecke. „Der Start unserer Verbindung von Dortmund nach Rom ist ein wichtiger und spannender Schritt, um die Reisemöglichkeiten für Passagiere im Ruhrgebiet weiter auszubauen. Mit einer täglichen Direktverbindung in die italienische Hauptstadt machen wir es unseren Kunden einfacher denn je, Roms außergewöhnliche Geschichte, Kultur und lebendige Lebensart zu entdecken – und dabei vom Komfort und den günstigen Preisen von Wizz Air zu profitieren. Wir freuen uns darauf, noch mehr Passagiere an Bord begrüßen zu dürfen und Dortmund mit einem der bekanntesten Reiseziele Europas zu verbinden", so Olivia Harangozo, Corporate Communications Managerin bei Wizz Air.

Mit einer mehr als 2.700 Jahre alten Geschichte gleicht Rom einem Freilichtmuseum. Weltbekannte Bauwerke wie das Kolosseum, das Forum Romanum und das Pantheon prägen das Stadtbild. Auch der vollständig von Rom umschlossene Vatikan mit dem Petersdom und der Sixtinischen Kapelle zieht zahlreiche Besucher in seinen Bann. Neben dem reichen Kulturangebot zeichnet sich Rom durch seine Genusskultur aus: Klassische Pizza, typisch römische Pastagerichte wie Cacio e Pepe sowie Tiramisu und Gelato gehören ebenso zum Stadtbesuch wie die Erkundung historischer Plätze und Gassen. Weitläufige Grünanlagen sowie die in rund einer Stunde erreichbare Küste des Tyrrhenischen Meeres bieten zudem vielfältige Möglichkeiten, Kultur und Erholung miteinander zu verbinden.

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