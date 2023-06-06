Wizz Air präsentiert soliden Mai

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Mai 2023 insgesamt 5,026 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es wegen den Coronanachwehen 4,117 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im Mai 2023 bei 5,570 Millionen Sitzplätzen, das waren 13,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um sechs Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 53,183 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 33,517 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag bei 88,9 Prozent.