Wizz Air präsentiert soliden Juni

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juni 2023 insgesamt 5,315 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es wegen den Coronanachwehen 4,340 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im Juni 2023 bei 5,762 Millionen Sitzplätzen, das waren 14,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 6,1 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 54,158 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 36,300 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag über die vergangenen 12 Monate bei durchschnittlich 89,4 Prozent.